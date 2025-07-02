Сказать волшебное слово сотрудникам ГАИ предлагают жителям Приморья

Поэтому в преддверии праздника жителям Приморья предлагается вспомнить ситуации, за помощь в которых хотелось бы поблагодарить сотрудников ГАИ. Сделать это можно в рамках акции «Спасибо ГАИ». Для участия достаточно поведать об интересных историях, в которых на помощь пришли сотрудники Госавтоинспекции. Истории можно размещать в социальных сетях и обязательно добавлять хэштэг #СпасибоГАИ.