Сказать волшебное слово сотрудникам ГАИ предлагают жителям Приморья

Речь идёт о тех самых волшебных словах, о которых родители рассказывали в детстве — «спасибо», «пожалуйста» и других вежливых обращениях. Пришло время поблагодарить сотрудников ГАИ. Ведь уже завтра, 3 июля, сотрудники Госавтоинспекции отметят профессиональный праздник.
«В любую погоду инспекторы дорожно-патрульной службы стоят на страже безопасности дорожного движения. В жару, снежную бурю или проливной дождь они всегда придут на помощь тому, кто в ней нуждается», — напомнили о тяготах службы сотрудники УМВД России по Приморскому краю.
Поэтому в преддверии праздника жителям Приморья предлагается вспомнить ситуации, за помощь в которых хотелось бы поблагодарить сотрудников ГАИ. Сделать это можно в рамках акции «Спасибо ГАИ». Для участия достаточно поведать об интересных историях, в которых на помощь пришли сотрудники Госавтоинспекции. Истории можно размещать в социальных сетях и обязательно добавлять хэштэг #СпасибоГАИ.
Автор лучшей истории получит приз от пресс-службы приморской полиции.