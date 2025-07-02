Из России могут запустить прямые рейсы в популярную страну Юго-Восточной Азии

Из России могут начать выполнять прямые рейсы в Малайзий. Этот вопрос сейчас обсуждается на переговорах между представителями двух стран, сообщил глава офиса по туризму Малайзии Акбал Сетия.
По его словам, перевозчики сначала должны понять, насколько целесообразно выполнение прямых рейсов и будут ли они пользоваться популярностью.
«Решение о начале полетов всегда основывается только на коммерческом расчете. Авиакомпаниям нужно решить, возможно ли выполнять рейсы и принесет ли это выгоду», — приводит его слова РИА Новости.
Собеседник агентства напомнил, что раньше между странами уже осуществлялись прямые рейсы. Поэтому он верит, что их запустят снова.
«Российские власти, полагаю, тоже хотят видеть здесь больше туристов из Малайзии, наслаждающихся красотами России. Прямое авиасообщение позволит большему числу россиян и малайзийцев познакомиться с культурами друг друга», — добавил Сетия.
Ранее стало известно, что из России могут запустить рейсы еще в одну страну для пляжного отдыха.