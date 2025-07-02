Как отреагировали последователи Виссариона на приговор лидеру

«События 2020 года, когда забрали учителя, забрали Володю с Вадимом… На что рассчитывали? Что мы здесь всё побросаем и разбежимся? Ну, как жили, так и живём, никто нами не руководил, потому что у нас у каждого своя есть ответственность в этой жизни. И, конечно же, мы все эти 5 лет были в напряжении, когда это всё произошло в 2020 году. Тогда мы испытали просто потрясение и шок. И думали, что это недоразумение, сейчас быстренько там разберутся», — цитирует слова местной жительницы, члена организации Татьяны «7 канал Красноярск».
По ее словам, участники общины по-прежнему организуют встречи, проводят религиозные службы, молятся и работают.
Основатель организации Сергей Тороп, а также двое других ее руководителей Владимир Ведерников и Вадим Редькин приговорены к 12 и 11 годам строгого режима. Их признали виновными в физическом и психологическом насилии, а также в хищении денег. Однако с учетом срока, проведенного в СИЗО, а также возможности условно-досрочного освобождения, Виссарион и другие лидеры общины могут вернуться уже скоро, напоминает издание.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что Сергей Тороп и другие руководители общины были задержаны в Курагинском районе Красноярского края. В их числе и летописец общины Вадим Редькин, который в прошлом был барабанщиком группы «Ласковый май». Позднее суд Красноярска решил ликвидировать «Церковь последнего завета».