Россиянам рассказали про актуальные мошеннические схемы в июле: Как не попасть на уловки злоумышленников

Эксперты платформы «Мошеловка» выявили наиболее распространенные схемы мошенничества, которые могут активизироваться в июле. Согласно данным, предоставленным РИА Новости, преступники используют сезонные предлоги для обмана доверчивых граждан.
Особую опасность представляют фальшивые сборы средств на благоустройство дворов. Мошенники создают поддельные чаты в мессенджерах, где под психологическим давлением требуют деньги за несуществующие работы. После получения средств злоумышленники мгновенно исчезают.
В разгар фестивального сезона могут участиться случаи продажи поддельных билетов. Аферисты создают сайты-клоны официальных ресурсов мероприятий, предлагают «особые условия» в соцсетях или взимают дополнительную плату за доставку.
Эксперты также предупредили о мошенничестве в сфере образования. Абитуриентам и их родителям предлагают якобы «гарантированное» поступление в вузы за взятку. Преступники маскируются под представителей приемных комиссий, предлагают фальшивые места или объявляют несуществующие дополнительные наборы.
В список сезонных угроз вошли поддельные страховые полисы для путешественников, навязывание сомнительных услуг по ремонту кондиционеров в жару, а также фиктивные фитнес-абонементы. Отдельную опасность представляют мошенники, выдающие себя за сотрудников «Единого агрегатора Госуслуг» с целью хищения персональных данных.
Специалисты призывают граждан проявлять максимальную бдительность при совершении любых платежей в интернете, проверять информацию на официальных ресурсах и не поддаваться на провокации с требованием срочных переводов.
Прежде сообщалось, что мошенники начали выманивать деньги у соискателей под видом работодателей. Злоумышленники размещают на сайтах по поиску работы привлекательные вакансии, например, помощника директора.