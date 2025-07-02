Россиянам рассказали про актуальные мошеннические схемы в июле: Как не попасть на уловки злоумышленников

Эксперты также предупредили о мошенничестве в сфере образования. Абитуриентам и их родителям предлагают якобы «гарантированное» поступление в вузы за взятку. Преступники маскируются под представителей приемных комиссий, предлагают фальшивые места или объявляют несуществующие дополнительные наборы.