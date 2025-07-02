Создан метод получения малослойного графена из природных биополимеров

«Это как с какими-то простыми продуктами: есть высококачественная сталь, а есть дешевые некачественные марки, непригодные и для консервного ножа. Вот мы научились делать качественный графен, который за счет этого дает ожидаемый от него результат. Потому что есть другие методики, которые позволяют получать графеновые наноструктуры много и дешево, но у них плохое качество. Есть методики, которые позволяют делать качественный графен с высокой эффективностью, но очень дорого. Мы совместили эти два подхода. И делаем и много, и дешево, и качественно», — резюмировал ученый. Полученный материал можно использовать для создания полимерных композитов, покрытий, сорбентов, а также применять в сфере ВПК.