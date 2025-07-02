Подтверждена безопасность лекарств из группы ингибиторов янус-киназы

«В ранних исследованиях были указания на то, что эти препараты могут повышать риск отдельных сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Нашей целью было выяснить, действительно ли ингибиторы янус-киназы увеличивают риск ССЗ при назначении пациентам с псориазом. Нам особенно интересно было выяснить данный момент, так как наш Центр клинических исследований активно занимался изучением этих препаратов еще до их регистрации, что позволило накопить значительный собственный опыт работы с ними», — отметил профессор Рафальский.