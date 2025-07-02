Брать ипотеку с 1 июля омичам станет сложнее

Одним из ключевых изменений стало запрещение банков получать вознаграждение от заемщиков за установление пониженной процентной ставки по ипотеке. Это дополнение к ипотечному стандарту защиты прав граждан, который начал действовать с 1 января 2025 года. Стандарт призван минимизировать риски для заемщиков, а также обязать банки предоставлять полную и прозрачную информацию об условиях кредита и связанных с ним обязательствах.