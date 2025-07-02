Брать ипотеку с 1 июля омичам станет сложнее

С 1 июля 2025 года жители Омска столкнутся с рядом значимых нововведений, которые повлияют на процесс оформления ипотечных кредитов. Об изменениях сегодня сообщили в Омском отделении Банка России.
Одним из ключевых изменений стало запрещение банков получать вознаграждение от заемщиков за установление пониженной процентной ставки по ипотеке. Это дополнение к ипотечному стандарту защиты прав граждан, который начал действовать с 1 января 2025 года. Стандарт призван минимизировать риски для заемщиков, а также обязать банки предоставлять полную и прозрачную информацию об условиях кредита и связанных с ним обязательствах.
Кроме того, Центральный банк России ввел ограничения на выдачу ипотеки для определенных категорий заемщиков. Теперь ипотечные кредиты не могут быть выданы тем, кто готов внести первоначальный взнос менее 20% от стоимости жилья, или гражданам с высокой долговой нагрузкой (свыше 80% дохода).
«Высокая закредитованность людей создает серьезные риски для финансовой стабильности страны. Данные показывают, что те, кто тратит более половины своих доходов на погашение кредитов, чаще допускают просрочки. Введение ограничений позволит снизить уровень долговой нагрузки и убережет людей от попадания в “долговую яму”, — отметил заместитель управляющего Отделением Омск Банка России Илья Плиндер.
Также с 1 июля вводятся ограничения на выдачу автокредитов для заемщиков с высокой долговой нагрузкой — их доля не может превышать 20% от общего объема выданных кредитов.
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