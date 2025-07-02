Гузеева опубликовала первый пост в блоге после скандала с виллами на Бали

Ведущая программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева нарушила молчание после скандала и обвинений в мошенничестве. В личном блоге она вновь обратилась к хейтерам, ответив на критику в свой адрес, касающуюся ее внешности.
Актриса предстала в неожиданном образе со светлыми волосами, что вызвало резкую реакцию в интернете. Гузеева призналась, что была поражена уровнем негатива и не понимает, как столь небольшое изменение может вызвать такую агрессию. Позже артистка вернулась к этой теме, опубликовав архивное фото в голубом платке и поразмышляв о переменах, которые происходят с людьми с возрастом.
— Не бывает, чтобы один человек в разное время выглядел одинаково, а если такое и случается, то лично меня это пугает. Если он не растет, не становится мудрее, дальновиднее, умнее, не отказывается от налипших дурных привычек за годы, меня это тоже пугает. Ничего страшнее косности нет. Ну это для меня так. Я не настаиваю. К чему я: платки любила всю жизнь и никогда от них не откажусь. Всем всего, — заявила Гузеева.
Поклонники встали на сторону телеведущей, отметив, что платок ей очень к лицу. В комментариях они писали, что полностью разделяют суть ее размышлений, а также называли Ларису Гузееву красивой и мудрой женщиной.
Артистку подозревают в причастности к афере с виллами на Бали. Шесть россиян подали заявление в полицию. По словам обманутых покупателей, бизнесмен Сергей Домогацкий продавал 68-метровые дома на Бали за 200 тысяч долларов. Однако когда пришло время сдавать объекты, предприниматель исчез. Домогацкий активно вел социальные сети, и в его роликах часто появлялась телеведущая с рекламой.