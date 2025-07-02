Гузеева опубликовала первый пост в блоге после скандала с виллами на Бали

— Не бывает, чтобы один человек в разное время выглядел одинаково, а если такое и случается, то лично меня это пугает. Если он не растет, не становится мудрее, дальновиднее, умнее, не отказывается от налипших дурных привычек за годы, меня это тоже пугает. Ничего страшнее косности нет. Ну это для меня так. Я не настаиваю. К чему я: платки любила всю жизнь и никогда от них не откажусь. Всем всего, — заявила Гузеева.