«Возбудили 21 уголовное дело»: в сети «Светофор» выявили массовые нарушения

В сети «Светофор» в некоторых регионах РФ обнаружили нарушения антимонопольного законодательства.
Региональные подразделения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) инициировали 21 уголовное дело о возможном нарушении антимонопольного законодательства при работе торговой сети «Светофор». Дела возбуждены в отношении 20 логистических центров сети, сообщили в пресс-службе ведомства.
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«В числе нарушений — наличие в договорах поставки противоречащих закону условий, таких как оплата товара только после его продажи магазином, покрытие расходов на утилизацию нереализованного товара за счет поставщика и так далее», — заявили в ведомстве. Информацию передают «Известия».
Как уточнили в ФАС, нарушения в работе торговой сети выявлены в 14 субъектах России: Республика Саха (Якутия), Республика Татарстан, Краснодарский, Красноярский и Ставропольский края, а также Белгородская, Воронежская и другие области. В случае подтверждения нарушений ведомство намерено возбудить дела об административных правонарушениях в отношении дистрибьюторов и призвать их к ответственности.
Так, в апреле в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора сообщили об изъятии 1,7 тонны некачественной продукции из магазинов сети. Также по итогам проверки в четырех торговых точках выявлено отсутствие ветеринарных документов и нарушения стандартов качества и безопасности.