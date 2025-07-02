«Возбудили 21 уголовное дело»: в сети «Светофор» выявили массовые нарушения

Как уточнили в ФАС, нарушения в работе торговой сети выявлены в 14 субъектах России: Республика Саха (Якутия), Республика Татарстан, Краснодарский, Красноярский и Ставропольский края, а также Белгородская, Воронежская и другие области. В случае подтверждения нарушений ведомство намерено возбудить дела об административных правонарушениях в отношении дистрибьюторов и призвать их к ответственности.