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В Башкирии отремонтируют 25 плотин

Всего в республиканской собственности 27 гидротехнических сооружений.

Источник: Башинформ

В текущем строительном сезоне в Башкирии отремонтируют 25 ГТС из 27, находящихся в собственности республики. Решение принято по итогам обследований сооружений, сообщил министр экологии РБ Нияз Фазилов.

Основные работы — это перевозка и укладка камней, выравнивание и укрепление земли, бетонные и штукатурные работы, защита конструкций от ржавчины и укладка щебня.

«Эти меры помогут снизить риск аварий, уменьшить опасность чрезвычайных ситуаций и обеспечить надежную работу плотин. Паводок этого года прошёл благополучно, и надо постараться, чтобы так же было каждый раз», — отметил министр.

Всего в регионе имеется 491 ГТС — прудов и водохранилищ.

В 2024 году Башкирия получила на ремонт ГТС дополнительные средства из федерального бюджета в рамках программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов».