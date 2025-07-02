В Башкирии отремонтируют 25 плотин

В текущем строительном сезоне в Башкирии отремонтируют 25 ГТС из 27, находящихся в собственности республики. Решение принято по итогам обследований сооружений, сообщил министр экологии РБ Нияз Фазилов.
Основные работы — это перевозка и укладка камней, выравнивание и укрепление земли, бетонные и штукатурные работы, защита конструкций от ржавчины и укладка щебня.
«Эти меры помогут снизить риск аварий, уменьшить опасность чрезвычайных ситуаций и обеспечить надежную работу плотин. Паводок этого года прошёл благополучно, и надо постараться, чтобы так же было каждый раз», — отметил министр.
Всего в регионе имеется 491 ГТС — прудов и водохранилищ.
В 2024 году Башкирия получила на ремонт ГТС дополнительные средства из федерального бюджета в рамках программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов».