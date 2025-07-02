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Россельхознадзор обнаружил кишечную палочку в белорусском мясе

Три предприятия Беларуси попали под усиленный контроль Россельхознадзора из-за находки.

Источник: Комсомольская правда

Россельхознадзор обнаружил кишечную палочку в белорусском мясе. Это следует из письма ведомства, опубликованного на официальном сайте.

Согласно данным, бактерии группы кишечной палочки были найдены в мясе птицы от ОАО «Смолевичи Бройлер», а также в рубленых полуфабрикатах из мяса птицы от филиала «Юнимит» ОАО «Смолевичи Бройлер».

В документе говорится, что в рубленом мясном полуфабрикате от ОАО «АФПК Жлобинский мясокомбинат» был найден ивермектин — антипаразитарное лекарственное средство. В связи с указанным, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору обратилась в Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства Беларуси с просьбой изменить статус трех белорусских предприятий на «усиленный лабораторный контроль».

Ранее МАРТ сказал про ужесточение требований к магазинам за просрочку и завышение цен.

Кроме того, МАРТ Беларуси предлагает обязать продавцов на рынках обосновывать цены.

Тем временем мы собрали, куда сходить 3 июля 2025 в Минске: программа и расписание мероприятий на День Независимости Беларуси.