Россельхознадзор обнаружил кишечную палочку в белорусском мясе

В документе говорится, что в рубленом мясном полуфабрикате от ОАО «АФПК Жлобинский мясокомбинат» был найден ивермектин — антипаразитарное лекарственное средство. В связи с указанным, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору обратилась в Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства Беларуси с просьбой изменить статус трех белорусских предприятий на «усиленный лабораторный контроль».