8 дочек и 7 сыновей: в семье из Забайкалья родился пятнадцатый ребенок

«Пятнадцатый ребенок родился в семье жителей села Комсомольское», — говорится в публикации новостного правительственного telegram-канала 75.ru. Отмечается, что супруги Наталья и Валерий обратились в местный отдел ЗАГС для регистрации рождения сына Максима. Сейчас они воспитывают восемь дочерей и семь сыновей. Старшей дочери Марии исполнилось 28 лет. Остальных детей зовут Евгений, Александра, Мария, Артем, Денис, Елизавета, Дарья, Ольга, Михаил, Алексей, Вадим, Светлана, Татьяна.