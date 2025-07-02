Что за «тарелки» россияне видят в небе?

Сегодня уфологический энтузиазм сменился научным интересом к космосу. В этом году омичей ждёт не один повод вскинуть голову к небу. В августе — эффектное сближение Венеры и Юпитера и метеорный поток Персеиды. С 10 по 14 августа можно будет наблюдать один из самых интенсивных для нашего региона метеорных потоков — до 100 «падающих звёзд» в час. Главное — выбраться за город, вдали от фонарей. А в сентябре — редкое и красивое полное лунное затмение.