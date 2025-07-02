Что за «тарелки» россияне видят в небе?

Как часто вы поднимаете взгляд в небо? А как часто замечаете в нём что-то необычное? Астрономические и атмосферные явления наблюдаются во всём мире достаточно часто. А иногда в небе замечают действительно удивительные вещи.
Например, неопознанные летающие объекты (НЛО). Активно изучать эту тему в СССР стали с середины прошлого века. Но в 1990-м году государственная программа по изучению НЛО была свёрнута. А вот «встречаться» с инопланетными кораблями люди продолжают по сей день.
2 июля отмечается всемирный день НЛО, а корреспондент сайта omsk.aif.ru решил разобраться, что чаще всего принимают за инопланетные вторжения.
Между наукой и воображением.
Например, 23 октября 1989 года в небе над Омском наблюдали шесть цилиндрообразных тел, «парящих» по кругу. В ноябре того же года — «шары» и «тарелки» над огородами, а весной 1990-го — сигарообразные и дискообразные формы. Сообщения сопровождались рисунками, фотографиями, письмами в газеты.
В середине июня 2025 года в соцсетях снова появилось видео с «неопознанным летающим объектом» над столицей омского Прииртышья. Светящиеся пятна двигались по небу, оставляя за собой шлейф. Комментаторы делились версиями: спутник, дроны, а может, и вовсе — НЛО.
Местные астрономы не раз поясняли — то, что люди принимают за инопланетных гостей, чаще всего вполне объяснимо. Но интерес к этой теме не угасает.
Какие явления маскируются под НЛО.
Директор Омского планетария Владимир Крупко занимается астрономическим просвещением более 40 лет. Он подчёркивает: подавляющее большинство НЛО — это либо естественные астрономические явления, либо технические объекты.
«Часто за НЛО принимают облака, которые закручиваются и становятся похожи на диски, они перемещаются и чем-то напоминают летающие тарелки. Во-вторых, это может быть падение метеоритов, полёты ярких болидов», — говорит Владимир Крупко. Но разбираться надо с каждым случаем отдельно.
Не менее популярный «виновник» уфологических сенсаций — запуски ракет и спутников с Байконура или Плесецка. В сумерках отработанные ступени и газовые облака могут образовывать фигуры, напоминающие светящиеся медузы, спирали, диски. Один из самых известных таких случаев произошёл в 1989 году: запуск спутника «Космос-5027» вызвал в Омске волну сообщений о «контакте с внеземной цивилизацией». Как утверждает эксперт, случай даже вошёл в Книгу рекордов Гиннесса по количеству наблюдателей «НЛО».
Кроме того, за НЛО часто принимают: самолёты (особенно в облаках или ночью), спутники и МКС, светящиеся игрушки, китайские фонарики и шары с диодами. Даже стаи птиц, подсвеченные городскими фонарями, иногда кажутся чем-то необычным. А на западе России сейчас с НЛО можно спутать дроны.
«Сегодня у каждого в телефоне есть чувствительная камера. Человек снимает небо, а потом на кадре замечает то, чего в момент съёмки не видел. Форма размазана, свет преломился — и получается “летающая тарелка”. Тут и воображение дорисовывает остальное», — поясняет Крупко.
Мы живём в эпоху, когда почти у каждого в кармане есть мини-обсерватория. Существуют приложения, где можно проверить, что именно пролетело над городом в конкретный день и час.
За короткий период в конце 80-х в Омске было зафиксировано более десяти массовых наблюдений. География впечатляет: Октябрьский район, Муромцево, деревня Белокуриха, озеро Надеждино, Русско-Полянский тракт и ещё десятки мест. Люди сообщали о лучах, спиралях, вспышках и движущихся по небу телах.
Объяснить это можно тем, что доступа к интернету тогда не было — информацию проверяли либо через СМИ, либо не проверяли вовсе. А фантазия и слухи подогревали ажиотаж.
Что можно увидеть сегодня.
Сегодня уфологический энтузиазм сменился научным интересом к космосу. В этом году омичей ждёт не один повод вскинуть голову к небу. В августе — эффектное сближение Венеры и Юпитера и метеорный поток Персеиды. С 10 по 14 августа можно будет наблюдать один из самых интенсивных для нашего региона метеорных потоков — до 100 «падающих звёзд» в час. Главное — выбраться за город, вдали от фонарей. А в сентябре — редкое и красивое полное лунное затмение.
Уже в июне и июле в небе можно было заметить серебряные облака — особенно заметны они на закате и рассвете. Омская широта делает регион одним из лучших для наблюдений за этим явлением.
А благодаря высокому уровню солнечной активности, последние годы в Сибири часто встречается полярное сияние. В ближайшие пару лет ещё есть шансы увидеть северное сияние зимой. Особенно в ясные ночи и за городом. А вот потом солнечная активность придёт в норму, и северное сияние снова станет эксклюзивным для северных регионов страны.
Несмотря на технический прогресс и открытый доступ к научной информации, интерес к НЛО остаётся. Но такой интерес к «необъяснимому» может стать отличной отправной точкой к изучению астрономии.