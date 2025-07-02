Почти 2 тысячи легковушек стоят на границе с ЕС перед большими выходными

Так, в пунктах пропуска «Каменный Лог» на границе с Литвой сейчас насчитывается в очередях 600 большегрузов, в ПП «Бенякони» немного меньше — 500. На белорусско-латвийской границе в пункте «Григоровщина» выезда из Беларуси на территорию Латвии ожидают 590 грузовых авто.