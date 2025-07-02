Почти 2 тысячи легковушек стоят на границе с ЕС перед большими выходными

Перед большими июльскими выходными в очереди на пункте пропуска «Брест» на границе Беларуси с Польшей насчитывается 1870 легковых машин. Также там находится 25 пассажирских автобусов.
Небольшая очередь из 20 легковушек есть и в погранпереходе «Каменный Лог» на границе с Литвой. А на белорусско-латвийской границе скоплений легковых авто не зафиксировано.
Что касается фур, то очереди из них есть по всем трем направлениям — литовском, латвийском и польском.
Так, в пунктах пропуска «Каменный Лог» на границе с Литвой сейчас насчитывается в очередях 600 большегрузов, в ПП «Бенякони» немного меньше — 500. На белорусско-латвийской границе в пункте «Григоровщина» выезда из Беларуси на территорию Латвии ожидают 590 грузовых авто.
Небольшая очередь образовалась в пункте пропуска «Козловичи» на белорусско-польской границе, где сейчас ждут оформления 55 фур.
Закрытие пунктов пропуска
Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.
Сокращение числа пунктов пропуска, а также неритмичный прием транспорта сопредельными странами приводит к большим очередям на границах.
Большие выходные
Длинные июльские выходные связаны с празднованием Дня Независимости Республики Беларусь, который отмечается 3-го числа, в этом году праздник выпал на четверг. Было решено пятницу, 4 июля, также объявить выходным днем. Таким образом, в первую неделю июля белорусов ждут четыре выходных дня подряд.
Отработать за пятницу, 4 июля, нужно будет в субботу, 12-го. Таким образом, сразу после очень короткой (три рабочих дня) недели и длинных выходных, будет шестидневная рабочая неделя и один выходной — воскресенье, 13 июля.