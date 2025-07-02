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Почти 2 тысячи легковушек стоят на границе с ЕС перед большими выходными

МИНСК, 2 июл — Sputnik. Более 1,8 тысячи легковушек и свыше 1,7 тысячи грузовых автомобилей застряли в очередях на белорусской границе с сопредельными европейскими государствами, следует из данных пограничного комитета республики.

Источник: Sputnik.by

Перед большими июльскими выходными в очереди на пункте пропуска «Брест» на границе Беларуси с Польшей насчитывается 1870 легковых машин. Также там находится 25 пассажирских автобусов.

Небольшая очередь из 20 легковушек есть и в погранпереходе «Каменный Лог» на границе с Литвой. А на белорусско-латвийской границе скоплений легковых авто не зафиксировано.

Что касается фур, то очереди из них есть по всем трем направлениям — литовском, латвийском и польском.

Так, в пунктах пропуска «Каменный Лог» на границе с Литвой сейчас насчитывается в очередях 600 большегрузов, в ПП «Бенякони» немного меньше — 500. На белорусско-латвийской границе в пункте «Григоровщина» выезда из Беларуси на территорию Латвии ожидают 590 грузовых авто.

Небольшая очередь образовалась в пункте пропуска «Козловичи» на белорусско-польской границе, где сейчас ждут оформления 55 фур.

Закрытие пунктов пропуска

Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.

Сокращение числа пунктов пропуска, а также неритмичный прием транспорта сопредельными странами приводит к большим очередям на границах.

Большие выходные

Длинные июльские выходные связаны с празднованием Дня Независимости Республики Беларусь, который отмечается 3-го числа, в этом году праздник выпал на четверг. Было решено пятницу, 4 июля, также объявить выходным днем. Таким образом, в первую неделю июля белорусов ждут четыре выходных дня подряд.

Отработать за пятницу, 4 июля, нужно будет в субботу, 12-го. Таким образом, сразу после очень короткой (три рабочих дня) недели и длинных выходных, будет шестидневная рабочая неделя и один выходной — воскресенье, 13 июля.

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