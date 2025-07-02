ФАС всерьез взялась за торговую сеть «Светофор»: выявленные нарушения продолжают множиться

14 региональных управлений ФАС предъявили претензии к торговой сети «Светофор» по поводу нарушений антимонопольного законодательства. Служба уже возбудила 21 дело в отношении 20 логистических центров торговой сети. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает сайт «Известия».
Отмечается, что логистические центры сети нарушили требования закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ». Претензии бизнесменам предъявили в 14 российских регионах, в том числе в Якутии, Татарстане, Краснодарском, Красноярском и Ставропольском краях, Белгородской, Воронежской областях.
Нарушения, добавили в ФАС, в частности, касаются противоречащих закону условий в договорах поставок. Например, оплата товара только после его продажи магазином, обязанность поставщика покрывать расходы на утилизацию непроданного товара и другие.
В случае признания вины служба возбудит в отношении дистрибьюторов дела об административных правонарушениях и оштрафует в соответствии с КоАП РФ, заключили в ФАС.
В начале этого года ряд обращений общественных организаций потребителей и депутатов Государственной думы в Россельхознадзор относительно качества работы торговой сети «Светофор» возымели действие. Надзорное ведомство провело масштабную проверку магазинов сразу в нескольких регионах и выявило массовое нарушение норм и законов.
А уже в феврале Роспотребнадзор приостановил деятельность 76 торговых объектов после проверки сети «Светофор». Также изъято более 300 тонн небезопасной продукции.