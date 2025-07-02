Омский «Авангард» сделал стильный подарок своему легендарному игроку

Один из лучших хоккеистов в истории омского «Авангарда», форвард Максим Сушинский, во вторник, 1 июля, отметил свой 51-й день рождения.
К праздничному дню «экс-ястреб» получил стильный подарок от клуба. В своих соцсетях Сушинский выложил фотографии в кепке с эксклюзивным дизайном. С обеих её сторон размещены старый и новый логотип «Авангарда», а фронтальную часть украшает силуэт ястреба.
Упакован подарок был в стильный лимитированный бокс с надписью Sushinsky на латинице. Напомним, что «Су-33» играл за «Авангард» с 1996 по 2005 год, а в 2018—2020 годах был президентом клуба.