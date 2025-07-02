«Спартак» мог подписать контракт с форвардом «Акрона» Дзюбой перед стартом РПЛ

36-летний нападающий «молодых и звонких» был в лонг-листе столичного клуба.
Недавно комментатор Дмитрий Шнякин в своем телеграм-канале написал, что Дзюба мог вернуться в «Спартак».
«Мне вот рассказывали, что в лонг-листе на позицию центрфорварда притаился… Артем Дзюба! Вот где имиджевая катастрофа нас ждала. Но не случилась», — уточнил он.
Ранее вратарь тольяттинцев Александр Васютин рассказал, что Дзюба дает команде.
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.
Узнать больше по теме
«Акрон»: главное о компании и ее перспективах на фондовом рынке в 2024 году
Собрали основную информацию о деятельности компании «Акрон»: ее история, популярные товары на рынке, финансовые и производственные показатели. Также составили пошаговый план по инвестированию в бумаги корпорации и спросили эксперта, как будет развиваться ситуация с ее акциями в 2024 году.Читать дальше