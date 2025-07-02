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«Спартак» мог подписать контракт с форвардом «Акрона» Дзюбой перед стартом РПЛ

36-летний нападающий «молодых и звонких» был в лонг-листе столичного клуба.

36-летний нападающий «молодых и звонких» был в лонг-листе столичного клуба.

Артем Дзюба выступал за основную команду «Спартака» с 2007-го по 2013 год. Также отправлялся в аренду в «Томь» и «Ростов». Продолжил карьеру в «Зените». Был в тульском «Арсенале».

В 2022-м попробовал себя в Турции, но в начале 2023-го вернулся в Россию и играл за «Локомотив». Оттуда осенью 2024-го перебрался в тольяттинский «Акрон». За «красно-черных» забил десять мячей в 24 встречах.

Недавно комментатор Дмитрий Шнякин в своем телеграм-канале написал, что Дзюба мог вернуться в «Спартак».

«Мне вот рассказывали, что в лонг-листе на позицию центрфорварда притаился… Артем Дзюба! Вот где имиджевая катастрофа нас ждала. Но не случилась», — уточнил он.

Ранее вратарь тольяттинцев Александр Васютин рассказал, что Дзюба дает команде.

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