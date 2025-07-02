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Самарцы готовы потратить 13 тысяч рублей на сборы в отпуск

Согласно исследованию сервиса «Авито», 90% жителей Самары совершают покупки перед летним отдыхом, причем 51% делают это перед каждой поездкой.

Согласно исследованию сервиса «Авито», 90% жителей Самары совершают покупки перед летним отдыхом, причем 51% делают это перед каждой поездкой.

Сколько тратят?

▪ Средняя сумма — 13 000 ₽;

▪ 13% укладываются в 5 000 ₽;

▪ 43% тратят от 5 000 до 10 000 ₽;

▪ 15% — до 15 000 ₽;

▪ 20% — до 25 000 ₽;

▪ 11% расходуют более 25 000 ₽.

Что покупают?

Женщины чаще всего берут:

Одежду (61%);

Обувь (57%);

Солнцезащитную косметику (52%);

Аптечку (46%).

Мужчины чаще приобретают:

Дорожные сумки и чемоданы;

Снаряжение для активного отдыха;

Гаджеты (камеры, наушники).

Как собираются?

34% самарцев тщательно планируют багаж и используют гайды по компактной упаковке вещей.

Что везут в подарок?

Магниты и тарелки (59%);

Местные продукты (48%);

Украшения (35%);

Косметику (25%);

Товары для дома (20%).

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