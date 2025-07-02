Самарцы готовы потратить 13 тысяч рублей на сборы в отпуск

Согласно исследованию сервиса «Авито», 90% жителей Самары совершают покупки перед летним отдыхом, причем 51% делают это перед каждой поездкой.
Сколько тратят?
▪ Средняя сумма — 13 000 ₽;
▪ 13% укладываются в 5 000 ₽;
▪ 43% тратят от 5 000 до 10 000 ₽;
▪ 15% — до 15 000 ₽;
▪ 20% — до 25 000 ₽;
▪ 11% расходуют более 25 000 ₽.
Что покупают?
Женщины чаще всего берут:
Одежду (61%);
Обувь (57%);
Солнцезащитную косметику (52%);
Аптечку (46%).
Мужчины чаще приобретают:
Дорожные сумки и чемоданы;
Снаряжение для активного отдыха;
Гаджеты (камеры, наушники).
Как собираются?
34% самарцев тщательно планируют багаж и используют гайды по компактной упаковке вещей.
Что везут в подарок?
Магниты и тарелки (59%);
Местные продукты (48%);
Украшения (35%);
Косметику (25%);
Товары для дома (20%).
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