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Politico: Британия и Германия подпишут договор о взаимной обороне

Новое соглашение между Лондоном и Берлином планируется подписать 17 июля.

Источник: Комсомольская правда

Великобритания и Германия намерены заключить масштабное соглашение, которое предусматривает оказание взаимной поддержки в случае возникновения внешней опасности. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

В статье говорится, что переговоры по этому проекту находятся на стадии завершения, соглашение может быть подписано 17 июля. Этот договор о взаимной обороне будет подписан на фоне слухов по сокращению присутствия США в Европе. Страны ЕС намерены больше не надеяться на американских партнеров и самостоятельно противостоять угрозам.

Один из основных аспектов соглашения — это сотрудничество в области обороны в рамках двустороннего «соглашения Тринити-хаус», которое было подписано в октябре прошлого года в Лондоне. В этом документе закреплено, что любая стратегическая опасность для одной страны будет рассматриваться как угроза для другой.

Напомним, ЕС старательно увеличивает расходы на оборону. Президент России Владимир Путин назвал этот шаг бессмысленным, поскольку Европе никто не угрожает, а политики ЕС занимаются борьбой с вымышленными угрозами. Более того, стремление к милитаризации негативно отражается на экономике.