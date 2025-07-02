Politico: Британия и Германия подпишут договор о взаимной обороне

Один из основных аспектов соглашения — это сотрудничество в области обороны в рамках двустороннего «соглашения Тринити-хаус», которое было подписано в октябре прошлого года в Лондоне. В этом документе закреплено, что любая стратегическая опасность для одной страны будет рассматриваться как угроза для другой.