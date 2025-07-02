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Детское ожирение снизится на 15% после внедрения нового меню — Минздрав Казахстана

АСТАНА, 2 июл — Sputnik. Минздрав Казахстана внедряет новые стандарты в школьных столовых.

Источник: Sputnik.kz

Новый стандарт направлен на улучшение рациона школьников, включая сокращение потребления сахара и соли с целью снижения риска развития ожирения, диабета, сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний.

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля разработал три варианта типового меню и направил их региональным управлениям здравоохранения. На местах могут утвердить перспективное меню в предложенном виде либо с внесением изменений, при наличии обоснованных пожеланий от родителей, детей и педагогического сообщества.

сказал первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев

По оценкам экспертов в сфере здорового питания, строгое соблюдение требований Стандарта будет способствовать снижению заболеваний:

  • детского ожирения на 10−15%;
  • диабета 2 типа на 10−20%;
  • артериальной гипертензии на 8−18%;
  • других хронических заболеваний на 5−15%.

В обновленном рационе детей предполагается включить больше овощей, фруктов, цельнозерновых, белков и молочных продуктов.