Детское ожирение снизится на 15% после внедрения нового меню — Минздрав Казахстана

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля разработал три варианта типового меню и направил их региональным управлениям здравоохранения. На местах могут утвердить перспективное меню в предложенном виде либо с внесением изменений, при наличии обоснованных пожеланий от родителей, детей и педагогического сообщества.