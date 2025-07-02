Детское ожирение снизится на 15% после внедрения нового меню — Минздрав Казахстана

Новый стандарт направлен на улучшение рациона школьников, включая сокращение потребления сахара и соли с целью снижения риска развития ожирения, диабета, сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний.
Комитет санитарно-эпидемиологического контроля разработал три варианта типового меню и направил их региональным управлениям здравоохранения. На местах могут утвердить перспективное меню в предложенном виде либо с внесением изменений, при наличии обоснованных пожеланий от родителей, детей и педагогического сообщества.
По оценкам экспертов в сфере здорового питания, строгое соблюдение требований Стандарта будет способствовать снижению заболеваний:
- детского ожирения на 10−15%;
- диабета 2 типа на 10−20%;
- артериальной гипертензии на 8−18%;
- других хронических заболеваний на 5−15%.
В обновленном рационе детей предполагается включить больше овощей, фруктов, цельнозерновых, белков и молочных продуктов.