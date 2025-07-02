Стоит ли высшее образование тех денег, за которые его пытаются продать?

Вот примеры. В МФТИ на физтехе стоимость обучения повысилась на 50−60%. На бакалавриате и специалитете по программе «прикладная математика и информатика» теперь придется платить не 467, а 767 тыс. рублей. В МГУ сильнее всего, на 40%, подорожало «лечебное дело», теперь год стоит 734 тыс. рублей. И это, к слову, существенно дешевле, чем в Сеченовском университете, где стоимость двух семестров в этом году перевалила за 1,1 млн рублей. И это не предел. В медвузе есть программы, за которые в течение шести лет придется отдать 7, 8 и даже 9 млн. Квартиру можно купить! В РАНХиГС на 30−40% подорожали программы по экономике — теперь год стоит от 470 до 570 тыс. рублей. Не стали сильно пугать абитуриентов в МГИМО и ВШЭ, там цены выросли в среднем на 15%. Но это исключительно потому, что они там и так не скромные. Так, с будущих журналистов и экономистов берут по 750−760 тыс. рублей в год.