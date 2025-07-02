Элитные квартиры и автопарк: стало известно об имуществе семьи Надежды Кадышевой

В собственности числится двухкомнатная квартира в панельной «брежневке» рядом с заповедником «Царицыно» — ее государство подарило певице в середине 1990-х. Также у семьи есть элитная четырехкомнатная квартира на улице Долгоруковской в Тверском районе. В распоряжении сына артистки, Григория Костюка, находится жилье в клубном комплексе «Евродом» в Весковском переулке. Кроме того, у семьи, предположительно, есть квартира в ЖК «Ласточкино гнездо» на Краснопролетарской улице.