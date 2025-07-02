Элитные квартиры и автопарк: стало известно об имуществе семьи Надежды Кадышевой

Семья певицы Надежды Кадышевой владеет внушительным списком недвижимости и автомобилей. Что находится в собственности звездной семьи, сообщает Shot.
В собственности числится двухкомнатная квартира в панельной «брежневке» рядом с заповедником «Царицыно» — ее государство подарило певице в середине 1990-х. Также у семьи есть элитная четырехкомнатная квартира на улице Долгоруковской в Тверском районе. В распоряжении сына артистки, Григория Костюка, находится жилье в клубном комплексе «Евродом» в Весковском переулке. Кроме того, у семьи, предположительно, есть квартира в ЖК «Ласточкино гнездо» на Краснопролетарской улице.
В автопарке семьи — роскошный Bentley S2 1962 года, ранее принадлежавший принцессе Дубая и владельцу казино в Лас-Вегасе. Александр Костюк, муж певицы, приобрел его в кредит в 2024 году. Их сын в разное время ездил на Ferrari GTC4Lusso (стоимость — до 30 миллионов рублей) и Maybach 62, купленном в рассрочку.
Основные активы принадлежат ООО «Национальный театр народной песни “Золотое кольцо”, которым управляет семья. На балансе — Bentley Bentayga и внедорожник Lixiang L9. Имущество юрлица оценивается примерно в 143,5 миллиона рублей. Вероятно, в собственности организации также находится здание театра на улице Тимирязевской, передает Telegram-канал.
65-летняя Кадышева переживает новую волну популярности: ее выступления с ансамблем «Золотое кольцо» теперь собирают публику самых разных возрастов. По информации СМИ, команда артистки готовится перевести шоу в стадионный формат, чтобы взрослая аудитория смогла посидеть, а молодежь — потанцевать под любимые песни исполнительницы. Как творчество Кадышевой стало популярным у молодой аудитории и в чем секрет новой волны успеха певицы, разбиралась «Вечерняя Москва».