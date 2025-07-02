URA.RU вошло в топ самых цитируемых российских медиа

Самым цитируемым материалом мая стала публикация об инициативе Госдумы запретить бесплатные роды в России для мигрантов. На втором месте оказалась новость с комментарием продюсера Сергея Дворцова о том, что певице Кристине Орбакайте могут ограничить въезд в Россию. Закрывает тройку самых цитируемых материалов история свердловского ветерана ГРУ, который отправился в зону спецоперации на бронемобиле.