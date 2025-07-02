День без электричества в Кишиневе: время вспомнить, как выглядят книги — список улиц столицы, где пройдут плановые работы

О профилактических работах сообщает поставщик услуги.
Буюканы:
Ул. И. Крянгэ, 1, 1/1, ⅓, 3, Шт. чел Маре, 171/1 — с 14:00 до 17:00.
Центр:
Шос. Хынчешть, 206A, 208, 208A, 210, 214−216, 216/1, 217, 220A, 220D, 222A, 222/1, 224, 228, 229, 230, 233, 236−238, 243, 253−255, В. Ковтун, 2−14, 30, 34−40, 3−9, 23−27, 37, пер. В. Ковтун, 1, 12 — с 10:00 до 18:00.
Ул. Костюжень, 6/1, 8/2, Гренобле, 126, Жубилеулуй, 1, 1/1, 3/1, 5, 5/1, 10−14, 14/1, 21−23, 24, 27−29 — с 08:50 до 13:00.
Ул. Жубилеулуй, 26−38, 31−41 — с 13:00 до 16:30.
Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.Читать дальше