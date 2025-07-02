Почти 11 тысяч южноуральских семей получили выплаты при рождении ребенка

Если родители работающие, то средства переведут автоматически через работодателя, то есть им не нужно подавать заявление. А вот неработающим гражданам придется обратиться с документами в Соцфонд. Сделать это можно либо через портал госуслуг, либо личным посещением клиентской службы ведомства.