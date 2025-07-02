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Почти 11 тысяч южноуральских семей получили выплаты при рождении ребенка

Единовременное пособие платят каждой семье, где появился малыш, независимо от размера дохода и факта трудоустройства. Об этом рассказали в Социальном фонде России по Челябинской области.

Источник: Южноуральская панорама

В регионе с начала 2025 года выплату при рождении ребенка получили 10 990 семей. Размер пособия составляет 26 941,71 рубля. Оно положено каждой семье, где родился малыш, а вот наличие трудоустройства повлияет лишь на то, каким образом деньги будут перечислены.

Если родители работающие, то средства переведут автоматически через работодателя, то есть им не нужно подавать заявление. А вот неработающим гражданам придется обратиться с документами в Соцфонд. Сделать это можно либо через портал госуслуг, либо личным посещением клиентской службы ведомства.

«Это одна из множества мер поддержи семей, в т. ч. многодетных, реализуемых Социальным фондом. Благодаря цифровизации многие выплаты и пособия можно оформить онлайн на портале госуслуг или получить проактивно», — отметили в региональном СФР.

Заявление на получение выплаты родителям необходимо подать в течение полугода с момента рождения. В случае появления на свет двойни или тройни, пособие начислят на каждого из детей.