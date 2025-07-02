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ЛДПР запустит Telegram-бот для знакомств и отношений «Обоюдно»

Точные сроки выхода Telegram-бота для знакомств от ЛДПР пока не уточняются.

Источник: Аргументы и факты

Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) планирует запустить собственный Telegram-бот для знакомств, который поможет создавать «русские крепкие семьи». Об этом рассказали в пресс-службе партии.

«Мы запускаем уникальный русский бот для честных знакомств и отношений “Обоюдно”. Больше никаких фейковых аккаунтов и недостоверной информации — только проверенные данные», — говорится в сообщении ЛДПР.

Каждого, кто захочет воспользоваться ботом, обяжут пройти процедуру верификации личности. Система проверки анкет защитит от мигрантов, мошенников и пустых страниц, которые собираются познакомиться с гражданами РФ, «имея нечестные намерения», добавили в партии.

Точные сроки выхода Telegram-бота «Обоюдно» пока не называются.

Ранее глава ЛДПР Леонид Слуцкий предложил обнулить ставку по семейной ипотеке для многодетных в России.

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