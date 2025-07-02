LP: Макрон звонил Путину, чтобы сделать ЕС участником переговоров по Ирану

1 июля состоялся первый за три года телефонный разговор президентов двух держав. Путин и Макрон обсудили украинский кризис, а также ситуацию на Ближнем Востоке в контексте напряженности между Ираном и Израилем. После этого французский лидер заявил, что рассчитывает на продолжение контактов с российским коллегой.