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LP: Макрон звонил Путину, чтобы сделать ЕС участником переговоров по Ирану

Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил российскому коллеге Владимиру Путину для того, чтобы сделать Евросоюз участником переговоров по иранскому кризису. Об этом сообщает газета Le Parisien со ссылкой на источники.

Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил российскому коллеге Владимиру Путину для того, чтобы сделать Евросоюз участником переговоров по иранскому кризису. Об этом сообщает газета Le Parisien со ссылкой на источники.

— Этот телефонный звонок в любом случае свидетельствует о желании европейской дипломатии — в частности, трио Германии, Франции и Великобритании — вернуть себе контроль над этим вопросом, — говорится в материале издания.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, в свою очередь, заявил, что телефонный разговор между Макроном и Путиным свидетельствует об опасениях первого остаться в изоляции из-за своей слишком агрессивной позиции по отношению к Москве.

1 июля состоялся первый за три года телефонный разговор президентов двух держав. Путин и Макрон обсудили украинский кризис, а также ситуацию на Ближнем Востоке в контексте напряженности между Ираном и Израилем. После этого французский лидер заявил, что рассчитывает на продолжение контактов с российским коллегой.

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