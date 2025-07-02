Межрегиональный велопробег медиков Витебской области объединит более 250 участников

Межрегиональный велопробег членов БПРЗ Витебской области пройдет уже в пятый раз. В мероприятии примут участие члены Молодежного совета Витебской областной организации БПРЗ, а также молодые медики-профактивисты из учреждений здравоохранения Витебска, Браслава, Лепеля, Новополоцка, Полоцка и Орши.
В Витебске велопробег стартует в 10.00 от мемориального комплекса в честь воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины на площади Победы. Здесь медики проведут митинг-реквием и возложат цветы к Вечному огню, а затем проследуют по набережной Двины к памятнику Петру Машерову, расположенному на улице Замковой, по улице Толстого к воинскому мемориалу на Успенской горке и посетят еще несколько знаковых мест. Завершающим этапом станет площадь Флага и Герба, расположенная рядом с парком 1000-летия Витебска.
Акцию поддержат работники здравоохранения всего северного региона, велопробеги пройдут почти в каждом населенном пункте, где есть учреждения здравоохранения. «Ожидается, что в общей сложности в велопробеге примут участие более 250 человек, включая преподавателей и студентов Витебского государственного медицинского университета, а также детей работников сферы здравоохранения региона», — отметили в облорганизации БПРЗ.
В профильном профсоюзе также рассказали, что первый такой межрегиональный велопробег прошел в Год народного единства по инициативе молодежи.
«Накануне Дня Независимости уже в пятый раз мы проводим ставший традиционным велопробег, объединяющий медицинских работников Витебщины вокруг идеи суверенитета, сохранения и популяризации традиционных белорусских ценностей. Особое символическое значение имеет то, что маршрут завершится на площади Флага и Герба — нового знакового объекта Витебска, который стал символом нашей гордости и патриотизма. Мы верим в силу единства. Вместе мы построим процветающее будущее для Беларуси», — подчеркнул председатель областной организации БПРЗ Владимир Плыткевич.