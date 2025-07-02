Межрегиональный велопробег медиков Витебской области объединит более 250 участников

В Витебске велопробег стартует в 10.00 от мемориального комплекса в честь воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины на площади Победы. Здесь медики проведут митинг-реквием и возложат цветы к Вечному огню, а затем проследуют по набережной Двины к памятнику Петру Машерову, расположенному на улице Замковой, по улице Толстого к воинскому мемориалу на Успенской горке и посетят еще несколько знаковых мест. Завершающим этапом станет площадь Флага и Герба, расположенная рядом с парком 1000-летия Витебска.