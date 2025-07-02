В Ангарске мать поблагодарила полицейских за сопровождение ее ребенка в больницу

В Ангарске женщина поблагодарила полицию за быструю помощь — госавтоинспекторы оперативно сопроводили ее 8-месячного ребенка в больницу. Благодаря их действиям мальчик вовремя получил медицинскую помощь.
— 23 мая в моей семье произошел несчастный случай, сын повредил полость рта. Мы сразу рванули за помощью, но на дорогах были пробки. И в этот момент я увидела госавтоинспекторов, подбежала к ним, попросила о помощи, и они незамедлительно среагировали, — рассказала сибиряка в благодарственном видеообращении.
Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, экипаж дорожно-патрульной службы — лейтенант полиции Борис Башаев и стажер Павел Имитинов — в кратчайшие сроки сопроводили женщину с ребенком до детской больницы. Сейчас здоровью мальчика ничего не угрожает.
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