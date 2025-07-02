В Ангарске мать поблагодарила полицейских за сопровождение ее ребенка в больницу

— 23 мая в моей семье произошел несчастный случай, сын повредил полость рта. Мы сразу рванули за помощью, но на дорогах были пробки. И в этот момент я увидела госавтоинспекторов, подбежала к ним, попросила о помощи, и они незамедлительно среагировали, — рассказала сибиряка в благодарственном видеообращении.