Санстанция отреагировала на жалобы минчан на испорченные овощи в магазинах. Подробности приводит агентство «Минск-Новости».
В сообщении сказано, что на прошлой неделе минчане опубликовали в сети кадры с испорченными овощами в нескольких магазинах. Так, житель Серебрянки в районном чате сообщил, что в магазине «Соседи» на проспекте Рокоссовского, 140 продается пекинская капуста, которая внутри почти вся в черных пятнах. Он допустил, что, вероятно, это может быть гниль.
Еще одна минчанка сообщила, что в магазине «Светофор» на улице Тимирязева, продавали испорченные кабачки по 4,65 рубля.
— Почему их никто до сих пор не штрафует? — поинтересовалась жительница Минска.
Специалисты Минского городского центра гигиены и эпидемиологии изучили информацию от минчан. По фактам обращения некачественной продукции в отношении ответственных должностных лиц начат административный процесс.
Ранее МАРТ сказал про ужесточение требований к магазинам за просрочку и завышение цен.
Кроме того, МАРТ Беларуси предлагает обязать продавцов на рынках обосновывать цены.
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