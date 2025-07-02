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Санстанция отреагировала на жалобы минчан на испорченные овощи в магазинах

Минчане пожаловались на испорченные овощи в магазинах — санстанция отреагировала.

Источник: Комсомольская правда

Санстанция отреагировала на жалобы минчан на испорченные овощи в магазинах. Подробности приводит агентство «Минск-Новости».

В сообщении сказано, что на прошлой неделе минчане опубликовали в сети кадры с испорченными овощами в нескольких магазинах. Так, житель Серебрянки в районном чате сообщил, что в магазине «Соседи» на проспекте Рокоссовского, 140 продается пекинская капуста, которая внутри почти вся в черных пятнах. Он допустил, что, вероятно, это может быть гниль.

Еще одна минчанка сообщила, что в магазине «Светофор» на улице Тимирязева, продавали испорченные кабачки по 4,65 рубля.

— Почему их никто до сих пор не штрафует? — поинтересовалась жительница Минска.

Специалисты Минского городского центра гигиены и эпидемиологии изучили информацию от минчан. По фактам обращения некачественной продукции в отношении ответственных должностных лиц начат административный процесс.

Ранее МАРТ сказал про ужесточение требований к магазинам за просрочку и завышение цен.

Кроме того, МАРТ Беларуси предлагает обязать продавцов на рынках обосновывать цены.

Кстати, ГАИ показала первую светящуюся дорогу в Беларуси.

Тем временем мы собрали, куда сходить 3 июля 2025 в Минске: программа и расписание мероприятий на День Независимости Беларуси.