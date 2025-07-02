Санстанция отреагировала на жалобы минчан на испорченные овощи в магазинах

В сообщении сказано, что на прошлой неделе минчане опубликовали в сети кадры с испорченными овощами в нескольких магазинах. Так, житель Серебрянки в районном чате сообщил, что в магазине «Соседи» на проспекте Рокоссовского, 140 продается пекинская капуста, которая внутри почти вся в черных пятнах. Он допустил, что, вероятно, это может быть гниль.