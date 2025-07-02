Закон работает: В Госдуме назвали число россиян, установивших самозапрет на оформление кредитов

Федеральный закон, позволяющий россиянам устанавливать самозапрет на оформление кредита, вступил в силу 1 марта, и за четыре месяца действия новой нормы закона, этим правом воспользовались уже больше 12 миллионов россиян. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
А это значит, отметил спикер, что новый закон работает. Потому депутатский корпус продолжит принимать меры, которые помогут бороться с кибермошенничеством.
Володин напомнил, что самозапрет на кредиты может быть полным или частичным. Также граждане могут выбрать на кредитные организации, на которые будет распространяться самозапрет. Так люди смогут защитить себя от мошенников.
Напомним, только за месяц действия нового закона 7,94 млн россиян воспользовались возможностью самозапрета на кредиты. По данным Объединенного кредитного бюро, абсолютное большинство — 7,2 миллиона человек (91,5% от общего числа) выбрали вариант полного запрета на выдачу любых кредитов.
А еще через две недели в Национальном бюро кредитных историй уточнили, что число оформивших самозапрет на кредиты выросло до 10 миллионов человек.