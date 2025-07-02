Далай-лама XIV заявил, что у него будет преемник

В мае он рассказал, что для сохранения молодости и здравомыслия отлично помогают регулярные тренировки сознания. По словам Далай-ламы, его лицо выглядит не по годам молодым, поскольку он всегда старается поддерживать спокойное, умиротворенное состояние ума.