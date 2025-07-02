В южноуральских школах с сентября появятся новые губернаторские классы

В новом учебном году в Челябинской области начнут работу 118 губернаторских классов. Среди них — 43 предпрофильных и 75 профильных для 2500 детей. Они созданы для талантливых школьников 8−11 классов, показавших высокие результаты на олимпиадах и ГИА. Обучение будет проходить в 64 школах с современной технической базой, соответствующей требованиям инженерного образования.