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В южноуральских школах с сентября появятся новые губернаторские классы

В Челябинской области откроются 118 губернаторских классов для одаренных детей.

Источник: Комсомольская правда

В новом учебном году в Челябинской области начнут работу 118 губернаторских классов. Среди них — 43 предпрофильных и 75 профильных для 2500 детей. Они созданы для талантливых школьников 8−11 классов, показавших высокие результаты на олимпиадах и ГИА. Обучение будет проходить в 64 школах с современной технической базой, соответствующей требованиям инженерного образования.

Как отметил министр образования региона Виталий Литке, создание классов инициировано губернатором Алексеем Текслером. Проект направлен на подготовку кадров для ключевых отраслей — машиностроения, металлургии, IT и агротехнологий.

Отдельным направлением станет первый президентский класс для будущих управленцев. Южноуральские учащиеся получат возможность проходить практику в правительстве региона и участвовать в решении задач.