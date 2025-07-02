Старшая дочь Леонида Агутина вышла замуж за француза

— Полина сейчас живет в Англии, она вышла замуж. Я думаю, теперь, когда у ребят есть своя квартира, когда они будут больше времени проводить в уединении, может, и наследники быстрее у нас появятся, — рассказал Агутин в беседе с «Комсомольской правдой».