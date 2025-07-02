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Старшая дочь Леонида Агутина вышла замуж за француза

Старшая дочь певца и композитора Леонида Агутина Полина Воробьева вышла замуж за иностранца. Избранником девушки стал француз по имени Жуан.

Старшая дочь певца и композитора Леонида Агутина Полина Воробьева вышла замуж за иностранца. Избранником девушки стал француз по имени Жуан.

— Полина сейчас живет в Англии, она вышла замуж. Я думаю, теперь, когда у ребят есть своя квартира, когда они будут больше времени проводить в уединении, может, и наследники быстрее у нас появятся, — рассказал Агутин в беседе с «Комсомольской правдой».

Младшая дочь музыканта Елизавета сейчас живет в Соединенных Штатах и уже получила гражданство страны. Она пошла по стопам своих звездных родителей и также связала свою жизнь с музыкой.

Ранее Леонид Агутин рассказал о своих переживаниях по поводу дочерей, живущих сейчас за пределами России. Так, несмотря на успехи младшей дочери в музыкальной карьере, Агутин настаивает на том, чтобы девушка продолжала учебу или искала работу.

Также стало известно, что пара, для которой Леонид Агутин устроил гендер-пати прямо во время концерта, планирует назвать свою дочь в его честь.