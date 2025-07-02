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Жителя Томской области будут судить за госизмену в пользу Украины

В Томской области задержан житель, подозреваемый в содействии украинским спецслужбам. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ по Томской области.

Проводятся следственные действия для выяснения обстоятельств.

В Томской области задержан житель, подозреваемый в содействии украинским спецслужбам. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ по Томской области.

«Подготовленный материал направлял в адрес противника», — передает сообщение ФСБ РИА Новости. Там добавили, что возбуждено уголовное дело за государственную измену.

Обвиняемый фотографировал военные объекты и передавал материалы в интересах ВСУ для организации диверсий. Ведутся следственные действия для установления всех обстоятельств и возможных сообщников.