Жителя Томской области будут судить за госизмену в пользу Украины

Проводятся следственные действия для выяснения обстоятельств.
В Томской области задержан житель, подозреваемый в содействии украинским спецслужбам. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ по Томской области.
«Подготовленный материал направлял в адрес противника», — передает сообщение ФСБ РИА Новости. Там добавили, что возбуждено уголовное дело за государственную измену.
Обвиняемый фотографировал военные объекты и передавал материалы в интересах ВСУ для организации диверсий. Ведутся следственные действия для установления всех обстоятельств и возможных сообщников.