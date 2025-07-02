В Капитолии повесили новый портрет Трампа: что не так с картиной

В Капитолии штата Колорадо появился новый официальный портрет Дональда Трампа, сменивший предыдущее изображение, которое вызвало резкую критику со стороны президента. Как сообщает AP News, обновленный вариант представил более строгий и четкий образ 47-го президента США.
Трамп в прошлом году в соцсетях раскритиковал работу художницы Сары Бордман, создавшей предыдущий портрет. Глава Белого дома заявил, что автор «утратила талант» и намеренно исказила его облик, что Бордман категорически отвергла. В ответ власти штата оперативно демонтировали изображение, переместив его в музейное хранилище.
Новый портрет, созданный аризонской художницей Ванессой Хорабуэной, был передан в дар Белым домом около месяца назад. Решение о его размещении принял Консультативный комитет по строительству Капитолия под руководством бывшего законодателя Лоиса Корта.
Прежде администрация президента США обнародовала фотографии с новым официальным портретом Дональда Трампа, сделанным в Белом доме. На предыдущем снимке Трамп изображен улыбающимся на фоне американского флага, то новая версия демонстрирует серьезное выражение лица президента, снятого на монохромном темном фоне.