В Капитолии повесили новый портрет Трампа: что не так с картиной

Трамп в прошлом году в соцсетях раскритиковал работу художницы Сары Бордман, создавшей предыдущий портрет. Глава Белого дома заявил, что автор «утратила талант» и намеренно исказила его облик, что Бордман категорически отвергла. В ответ власти штата оперативно демонтировали изображение, переместив его в музейное хранилище.