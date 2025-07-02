Лариса Гузеева опубликовала первый пост после скандала с виллами на Бали

Напомним, ранее на Гузееву подали заявление в полицию. Её заподозрили в причастности к мошеннической схеме с продажами вилл на Бали. По мнению потерпевших, актриса, которая рекламировала особняки, должна понести ответственность за это. На данный момент известно о 27 потерпевших, заявления в полицию подали шесть россиян. Кстати, в конце прошлого года Гузеева сама купила виллу на Бали за 127 тысяч долларов.