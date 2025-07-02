Агент Селюк призвал отстранить форварда «Крыльев» Писарского от футбола

Ранее появилась информация, что 29-летний форвард связан со ставкой на матч со своим же участием.
Владимир Писарский принадлежит самарским «Крылья Советов». Однако прошлый сезон провел в «Сочи» по договору аренды. В 30 матчах забил шесть голов, плюс пять ассистов.
Напомним, нападающего подозревают в ставке на первую стыковую встречу «барсов» с «Пари НН». Тогда первые уступили 1:2 (12+), а Писарский получил красную карточку в первом тайме. Ситуация на контроле РФС.
«К сожалению, это делают футболисты и в Испании, и в Италии. Во всех странах такое происходит. Федерация должна жестоко наказать, дисквалификация должна быть, как на допинг», — подчеркнул футбольный агент Дмитрий Селюк.
В разговоре с изданием «Спорт День за Днем» добавил: Владимира Писарского нужно отстранить от футбола:
«Образно говоря, на 2 или 4 года. Или вообще пожизненно. Тогда другие будут бояться. Нужно показательно сделать так два раза, и все на этом закончится».
На днях глава РФС Максим Митрофанов высказался о ситуации с форвардом волжан.
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