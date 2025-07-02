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Маршрут к радоновому источнику Алма-Арасана модернизируют в Алматы

Алматы. 2 июля. КазТАГ — С 12 мая 2025 года в Алматы начата комплексная модернизация маршрута от парковки «Алма-Арасан» до радонового источника. Проект включает укрепление склонов, реконструкцию мостов, обновление инфраструктуры и благоустройство тропы, сообщает пресс-служба акима города.

Источник: gov.kz

«С 12 мая 2025 года начата комплексная модернизация маршрута от парковки “Алма-Арасан” до радонового источника. Проект охватывает обновление инфраструктуры источника, укрепление склонов, реконструкцию мостов и благоустройство всей тропы с установкой новых настилов, лестниц и зон отдыха. Об этом сообщают в управлении туризма Алматы», — говорится в сообщении.

В районе источника ведутся работы по защите от камнепадов с привлечением промышленных альпинистов. Для стабилизации склонов специалисты проводят ручной сброс нестабильных фрагментов породы, используют гидроинструменты и устанавливают анкерные системы. Поверхность склонов дополнительно укрепляется металлической сеткой с тросами.

Также модернизируются настилы, лестницы и зоны отдыха. Проект ориентирован на создание более безопасной и комфортной тропы, адаптированной для туристов разных возрастов.

Завершить основные работы планируется к концу июля. В случае неблагоприятных погодных условий сроки отдельных этапов могут быть скорректированы.