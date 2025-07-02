Маршрут к радоновому источнику Алма-Арасана модернизируют в Алматы

«С 12 мая 2025 года начата комплексная модернизация маршрута от парковки “Алма-Арасан” до радонового источника. Проект охватывает обновление инфраструктуры источника, укрепление склонов, реконструкцию мостов и благоустройство всей тропы с установкой новых настилов, лестниц и зон отдыха. Об этом сообщают в управлении туризма Алматы», — говорится в сообщении.