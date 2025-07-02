Главные новости 2 июля 2025 года

В Израиле отреагировали на ракетный удар хуситов по территории еврейского государства со стороны Йемена предупреждением, в котором говорится, что «если кто-то поднимет руку на страну, то эта рука будет отсечена». В Минобороны заявили, что в ответ нанесут удары по Йемену. Ракету хуситов нейтрализовали военные ЦАХАЛ.