Главные новости 2 июля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями ко 2 июля 2025
Лукашенко напомнил Келлогу позицию Москвы по перемирию на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече со спецпредставителем президента США Китом Келлогом изложил позицию российского лидера Владимира Путина относительно урегулирования украинского кризиса. Глава Белоруссии заявил, что Кремль требует прекратить наносить удары по российской территории с использованием западного оружия.
США прекратили поставки Patriot, Hellfire и Stinger Киеву
СМИ со ссылкой на источники в Минобороны и Конгрессе сообщают о том, что США перестали отправлять на Украину системы ПВО Patriot, ракеты Hellfire и Stinger и гранатометы. Причиной паузы в передаче военной помощи в Пентагоне называют критически низкий уровень собственных запасов.
Израиль предрек Йемену «судьбу как у Тегерана»
В Израиле отреагировали на ракетный удар хуситов по территории еврейского государства со стороны Йемена предупреждением, в котором говорится, что «если кто-то поднимет руку на страну, то эта рука будет отсечена». В Минобороны заявили, что в ответ нанесут удары по Йемену. Ракету хуситов нейтрализовали военные ЦАХАЛ.
Суд Польши подтвердил победу Навроцкого на выборах
Польский Верховный суд подтвердил законность выбора представителя оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароля Тадеуша Навроцкого президентом Польши. Утверждать итоги голосования в суде пришлось из-за протестов избирателей и нарушений. Навроцкий победил соперника Рафала Тшасковского с минимальным отрывом.
В РФ заявили, что отмена русской культуры в Азербайджане невозможна
Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что попытки упразднения русской культуры в Азербайджане не достигнут цели. Он подчеркнул, что российская сторона не намерена отменять мероприятия и акции, связанные с культурой республики.