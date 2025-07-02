Жителям Ростовской области грозят опасные клещевые инфекции

Кроме того, в Ростове, Азовском, Кагальницком, Красносулинском районах в клещах найдет иксодовый клещевой боррелиоз — очень опасная для человека инфекция. Также в Дубовском, Заветинском, Сальском и Неклиновском районах выявлены маркеры лихорадки Ку.