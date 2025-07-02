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Жителям Ростовской области грозят опасные клещевые инфекции

Об этом предупреждает территориальное управление Роспотребнадзора.

Крымскую геморрагическую лихорадку (КГЛ) специалисты выявили в десяти муниципальных образованиях региона. Опасность грозит жителям Дубовского, Мартыновского, Мясниковского, Орловского, Пролетарского районов, Семикаракорском, Заветинском, Красносулинском, Родионово-Несветайском и Зимовниковском районах.

Кроме того, в Ростове, Азовском, Кагальницком, Красносулинском районах в клещах найдет иксодовый клещевой боррелиоз — очень опасная для человека инфекция. Также в Дубовском, Заветинском, Сальском и Неклиновском районах выявлены маркеры лихорадки Ку.