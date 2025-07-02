В аэропорту Братска задержали рейс в Иркутск

Пассажиры одной из популярных авиакомпаний столкнулись с неожиданной задержкой вылета в аэропорту Братска. Как сообщили КП-Иркутск в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, самолет, который должен был отправиться по маршруту Братск-Иркутск в 11:55 по местному времени, остался на земле.
— По последней информации, вылет перенесен на 16:20 2 июля 2025 года. Братская транспортная прокуратура уже подключилась к ситуации и начала проверку соблюдения прав пассажиров, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Причины задержки пока не уточняются. Сейчас специалистам предстоит проследить, чтобы авиакомпания выполнила все обязательства.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что оперативники разоблачили схему с поддельными медицинскими перчатками на 1,2 миллиарда. В поселке Турунтаево Бурятии мошенники переупаковывали дешевые хозяйственные перчатки, выдавая их за медицинские.