В аэропорту Братска задержали рейс в Иркутск

Пассажиры одной из популярных авиакомпаний столкнулись с неожиданной задержкой вылета в аэропорту Братска. Как сообщили КП-Иркутск в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, самолет, который должен был отправиться по маршруту Братск-Иркутск в 11:55 по местному времени, остался на земле.