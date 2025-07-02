Журналистка Оуэнс: Трамп просил свернуть расследование о прошлом Брижит Макрон

Американская журналистка Кэндис, которая опубликовала расследования о том, что жена президента Франции Брижит Макрон в прошлом была мужчиной*, заявила, что глава Белого дома Дональд Трамп попросил ее перестать заниматься этим делом.
— Он сказал: вы знаете, я видел ее, вы знаете, я видел ее вблизи, и она выглядит для меня как женщина. Я ужинал с ней на вершине Эйфелевой башни, — высказалась Оэунс в эфире своего YouTube-канала.
Оэунс обратила внимание на то, что у Брижит Макрон есть врач, который специализируется на операциях по трансгендерности* и феминизации*.
Ранее стало известно, что французская журналистка Наташа Рей, осужденная за клевету после заявления о том, что Брижит Макрон на самом деле является мужчиной*, подала жалобу в Европейский суд по правам человека.
При этом американский журналист и обозреватель Такер Карлсон поддержал теорию о том, что Макрон Брижит является биологическим мужчиной и раньше носила имя Жан-Мишель Тронье, а сейчас является трансгендером*.
*ЛГБТ признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.