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В Самаре более 8 тысяч человек отметили День молодежи в Струковском саду

28 июня в Самаре прошел День молодежи.

28 июня в Самаре прошел День молодежи. Главной площадкой праздника стал Струковский сад, где собрались более 8 тысяч участников.

Фестиваль прошел под девизом «Знай, люби, гордись, приумножай» и объединил более 40 тематических локаций: от музыкальных и спортивных до образовательных и арт-пространств.

Среди ключевых событий — техническая зона «Дрон Антитеррор», где прошли демонстрации беспилотников и пилотные тренировки на симуляторах. Пространство «Баланс» предложило арт-терапию и консультации психологов.

Молодые люди также могли узнать о стажировках, поблагодарить своих наставников, попробовать блюда разных народов и познакомиться с молодыми предпринимателями региона.

Ранее мы писали, что в Самарской области запускают программу «Моя семья» для поддержки семей и повышения рождаемости.

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