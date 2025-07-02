В Самаре более 8 тысяч человек отметили День молодежи в Струковском саду

28 июня в Самаре прошел День молодежи. Главной площадкой праздника стал Струковский сад, где собрались более 8 тысяч участников.
Фестиваль прошел под девизом «Знай, люби, гордись, приумножай» и объединил более 40 тематических локаций: от музыкальных и спортивных до образовательных и арт-пространств.
Среди ключевых событий — техническая зона «Дрон Антитеррор», где прошли демонстрации беспилотников и пилотные тренировки на симуляторах. Пространство «Баланс» предложило арт-терапию и консультации психологов.
Молодые люди также могли узнать о стажировках, поблагодарить своих наставников, попробовать блюда разных народов и познакомиться с молодыми предпринимателями региона.
Ранее мы писали, что в Самарской области запускают программу «Моя семья» для поддержки семей и повышения рождаемости.
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.