«Трамп, пять!»: глава Белого дома составил рейтинг лучших президентов в истории США

Лидер Белого дома Дональд Трамп составил рейтинг лучших президентов США, при этом он возглавил его. Список лучших лидеров Америки он опубликовал в своем аккаунте.
«По версии действующего американского лидера, 45-й и 47-й президент (2017−2021, 2025-…) заслуживает высшего признания. Очень высокую оценку получает Трамп, пять!» — резюмировал лидер Белого дома.
Сомнительным лидером Трамп назвал Джорджа Буша из-за вторжения на Ближний Восток. А вот своего предшественника Джо Байдена Трамп назвал «худшим лидером» США. Недалеко ушел Барак Обама. Он победил в категории «ужасный президент».
Ранее KP.RU сообщил, что Трамп не перестает подчеркивать, что за несколько месяцев своего президентства сделал в разы больше, чем Байден за все время на посту лидера США. Трамп не перестает критиковать своего предшественника, в том числе за помощь Украине.