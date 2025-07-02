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«Трамп, пять!»: глава Белого дома составил рейтинг лучших президентов в истории США

Трамп назвал себя лучшим президентом за всю историю США.

Источник: Комсомольская правда

Лидер Белого дома Дональд Трамп составил рейтинг лучших президентов США, при этом он возглавил его. Список лучших лидеров Америки он опубликовал в своем аккаунте.

«По версии действующего американского лидера, 45-й и 47-й президент (2017−2021, 2025-…) заслуживает высшего признания. Очень высокую оценку получает Трамп, пять!» — резюмировал лидер Белого дома.

Сомнительным лидером Трамп назвал Джорджа Буша из-за вторжения на Ближний Восток. А вот своего предшественника Джо Байдена Трамп назвал «худшим лидером» США. Недалеко ушел Барак Обама. Он победил в категории «ужасный президент».

Ранее KP.RU сообщил, что Трамп не перестает подчеркивать, что за несколько месяцев своего президентства сделал в разы больше, чем Байден за все время на посту лидера США. Трамп не перестает критиковать своего предшественника, в том числе за помощь Украине.

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