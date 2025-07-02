«Трамп, пять!»: глава Белого дома составил рейтинг лучших президентов в истории США

Ранее KP.RU сообщил, что Трамп не перестает подчеркивать, что за несколько месяцев своего президентства сделал в разы больше, чем Байден за все время на посту лидера США. Трамп не перестает критиковать своего предшественника, в том числе за помощь Украине.