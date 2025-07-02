В Челябинске впервые испытали лабораторный макет «парящего» поезда

В дальнейшем физики планируют избавиться и от азота в системе, создав микрокриогенные системы с автономным питанием для высокоэффективного охлаждения сверхпроводящих элементов без расхода жидких газов. «В качестве сверхпроводника мы используем керамическое соединение YBaCuO, которое при охлаждении до минус 180 градусов Цельсия полностью теряет электрическое сопротивление, ток по нему течет как жидкость (например, пластина утюга становится горячее с повышением сопротивления). Во время охлаждения сверхпроводника над магнитным полем устанавливается определенная взаимосвязь, как будто керамический образец запоминает силовые линии и по ним движется», — пояснила руководитель гранта, доцент кафедры физики конденсированного состояния ЧелГУ Мария Матюнина.