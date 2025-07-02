В Челябинске впервые испытали лабораторный макет «парящего» поезда

ЧЕЛЯБИНСК, 2 июля. /ТАСС/. Физики Челябинского государственного университета (ЧелГУ) и ученые Института радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова РАН испытали первый лабораторный макет прототипа левитирующего поезда длиной два метра. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ЧелГУ.
«Ключевыми особенностями технологии являются магнитная левитация — транспортное средство движется без контакта с поверхностью, при этом отсутствуют шум и вредные выбросы, а вибрация и затраты на электроэнергию минимальны. В Челябинске ученые работают над концептуальным прототипом внутригородской или внутриобъектовой транспортной системы на основе высокотемпературных сверхпроводников. Впервые лабораторный макет длиной два метра был испытан в ЧелГУ. Планируются испытания на более масштабном макете “квантового гравилета” длиной 12 метров», — говорится в сообщении.
Кроме того, перед учеными стоит задача проведения испытаний в условиях вакуума. Предстоит ответить на вопросы о разгоне и торможении в условиях вакуума, системы управления макетом, вопрос об энергии, выделяющейся при торможении. «Научное название этой системы — магнитная левитация сверхпроводников второго рода. Эти проводники обладают удивительным свойством “примораживаться” к невидимым силовым линиям магнитной трассы», — отметил ведущий научный сотрудник лаборатории магнитных явлений ИРЭ РАН Виктор Коледов.
В дальнейшем физики планируют избавиться и от азота в системе, создав микрокриогенные системы с автономным питанием для высокоэффективного охлаждения сверхпроводящих элементов без расхода жидких газов. «В качестве сверхпроводника мы используем керамическое соединение YBaCuO, которое при охлаждении до минус 180 градусов Цельсия полностью теряет электрическое сопротивление, ток по нему течет как жидкость (например, пластина утюга становится горячее с повышением сопротивления). Во время охлаждения сверхпроводника над магнитным полем устанавливается определенная взаимосвязь, как будто керамический образец запоминает силовые линии и по ним движется», — пояснила руководитель гранта, доцент кафедры физики конденсированного состояния ЧелГУ Мария Матюнина.
В настоящее время соединение YBaCuO в России не производят, однако ученые рассматривают возможность наладить производство в Челябинске. «Все компоненты (иттрий, барий, оксид меди) доступны. Проект в этом году был поддержан РНФ и Челябинской областью», — уточнили в вузе, добавив, что к этой работе планируют привлечь, в том числе, студентов магистратуры и бакалавриата.