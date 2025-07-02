Во Владивостоке определили единственный полностью безопасный пляж для купания

Комиссия обследовала популярные зоны отдыха на соответствие санитарным нормам, а также наличие спасательной инфраструктуры.
По итогам анализа было выявлено, что единственным пляжем, где купание официально признано безопасным, стала бухта Ахлестышева на острове Русский.
«Купаться качество воды позволяет на островных территориях, но безопасно это можно делать лишь на Ахлестышева — только здесь пляжная зона достаточно благоустроена», — сообщили специалисты комиссии.
Согласно опубликованным данным, гигиенические показатели воды соответствуют нормам почти на всех островных территориях Приморского края: на острове Рейнеке, а также в бухтах Воевода, Аякс, Чернышева, Вятлина и Парис на острове Русский. Также пригодными признаны бухты Пограничная и Старка на острове Попова.
Однако эксперты отметили, что большинство из этих пляжей не обеспечено необходимыми элементами безопасности. На некоторых участках отсутствуют спасательные посты, зафиксированы случаи сброса сточных вод в акваторию, либо зафиксированы крутые и травмоопасные спуски в воду.
Жителям и туристам Владивостока настоятельно рекомендуется обращать внимание не только на чистоту воды, но и на уровень благоустройства пляжа. Полный список мест, допущенных к купальному сезону, доступен на нашем сайте.