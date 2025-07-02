Во Владивостоке определили единственный полностью безопасный пляж для купания

Согласно опубликованным данным, гигиенические показатели воды соответствуют нормам почти на всех островных территориях Приморского края: на острове Рейнеке, а также в бухтах Воевода, Аякс, Чернышева, Вятлина и Парис на острове Русский. Также пригодными признаны бухты Пограничная и Старка на острове Попова.