Новый Юрский период, не иначе

Юра Борисов — прекрасный актер, выпускник Щепки. Широкой публике он известен с 2018 года, с выхода «народного ситкома» «Ольга». Шон Бейкер же заметил его в международном проекте «Купе номер 6». Борисов блистательно сыграл в «Кентавре» и «Капитан Волконогов бежал», по мне — весьма хорош в бодрящем снобов «Пророке». Но ответа на загадку американской любви к нему перечисление ролей, включая роль в оскароносной «Аноре», не дает. Будто подтверждая тезис о том, что чувство это — таинственное, приходящее свыше.
И вот обсуждение истории с «Оскаром» уже, как водится, сошло на нет, но тема Юры возникла снова: теперь — с приглашением в киноакадемики.
Вообще странно, но факт: американская публика оказалась почти равнодушна к красавцу Даниле Козловскому, который лет десять назад еще снялся в Голливуде в нескольких проектах и даже в рекламе, не особо впечатлил публику и прекрасно сыгравший во «Дворце» Романа Полански Александр Петров. А вот Борисов — «пронзил». Думаю, тут сработал фактор, который называется «все сошлось».
Что именно? Перечислим. Талант — само собой, конечно. Но ведь талантливы и другие. Поэтому едем дальше. Герой Борисова в «Аноре» — по сути гопник, что в целом близко американскому восприятию нас, диковатых россиян. Но он — гопник романтичный. В каком-то смысле его можно назвать символом той самой загадочной русской души, о существовании которой знает весь мир. Посылы этого конкретного персонажа ни американцам, ни европейцам по определению непонятны, бескорыстность его вызывает симпатию, а такие качества, сила и мужественность героя, как это часто бывает, перенеслись на самого актера и отныне плотно ассоциированы с ним. Плюс ко всему мир устал от гламурной внешности актеров. Помните, как вдруг кино залило волной совершенно одинаковых по типажу героев и героинь, причем и у нас, и за кордоном? Их невозможно было отличить друг от друга! А порой — отличить по гендерам… Борисов же, внешне в большинстве случаев спокойный, вполне харизматичен, если и брутален, то без избытка, и олицетворяет собой новый манкий типаж актера: этого симпатичного парня можно встретить в соседней булочной или в супермаркете на кассе, и окажется, что проходишь мимо целой Вселенной… Есть ли в этой любви политическая составляющая? Не сомневаюсь, пусть она и подспудна. Мы сейчас — плохие для американцев, а они, мнящие себя объективными и справедливыми, упиваются собой, полюбив одного из гадких русских, талантливого и симпатичного. Да и Голливуд измельчал. Думаю, они оплетают прекрасного Юру сетью и поступательно движутся к цели — пополнить ряды обмелевшей «фабрики мечты». Если бы это удалось, это была бы мощная победа.