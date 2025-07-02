Новый Юрский период, не иначе

Что именно? Перечислим. Талант — само собой, конечно. Но ведь талантливы и другие. Поэтому едем дальше. Герой Борисова в «Аноре» — по сути гопник, что в целом близко американскому восприятию нас, диковатых россиян. Но он — гопник романтичный. В каком-то смысле его можно назвать символом той самой загадочной русской души, о существовании которой знает весь мир. Посылы этого конкретного персонажа ни американцам, ни европейцам по определению непонятны, бескорыстность его вызывает симпатию, а такие качества, сила и мужественность героя, как это часто бывает, перенеслись на самого актера и отныне плотно ассоциированы с ним. Плюс ко всему мир устал от гламурной внешности актеров. Помните, как вдруг кино залило волной совершенно одинаковых по типажу героев и героинь, причем и у нас, и за кордоном? Их невозможно было отличить друг от друга! А порой — отличить по гендерам… Борисов же, внешне в большинстве случаев спокойный, вполне харизматичен, если и брутален, то без избытка, и олицетворяет собой новый манкий типаж актера: этого симпатичного парня можно встретить в соседней булочной или в супермаркете на кассе, и окажется, что проходишь мимо целой Вселенной… Есть ли в этой любви политическая составляющая? Не сомневаюсь, пусть она и подспудна. Мы сейчас — плохие для американцев, а они, мнящие себя объективными и справедливыми, упиваются собой, полюбив одного из гадких русских, талантливого и симпатичного. Да и Голливуд измельчал. Думаю, они оплетают прекрасного Юру сетью и поступательно движутся к цели — пополнить ряды обмелевшей «фабрики мечты». Если бы это удалось, это была бы мощная победа.