Жители Челябинска назвали желаемый размер МРОТ — 53,9 тыс. рублей

Об этом свидетельствует опрос сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
В нем приняли участие представители экономически активного населения мегаполисов.
«В Челябинске желаемый уровень МРОТ, по мнению жителей, должен составлять 53,9 тыс. рублей, полгода назад, в январе 2025-го, эта сумма была равна 54,3 тыс., в сентябре 2024 года — 48,4 тыс. рублей», — говорится в комментарии.
Москвичи же считают, что минимальный размер оплаты труда в столице должен составлять в среднем 62,9 тыс. рублей в месяц. При этом текущий МРОТ там равен 32 тыс. 916 рублей.
На втором месте по ожиданиям жителей находится Санкт-Петербург — 59 тыс. рублей, фактический размер МРОТ там составляет 28 тыс. 750 рублей.
Третью позицию занимает Хабаровск — здесь жители оценили МРОТ в 58,7 тыс. рублей в месяц.
Наиболее скромные ожидания зафиксированы в Кирове (48,5 тыс. рублей), Рязани и Ижевске (по 49,3 тыс.), а также в Нижнем Новгороде (49,6 тыс. рублей).
Место проведения опроса: города России с численностью населения от 500 тыс. человек. Населенных пунктов: 37. Время проведения: 12 мая 2025 года. Исследуемая совокупность: экономически активное население городов России с численностью населения от 500 тыс. человек старше 18 лет. Размер выборки: 27500 респондентов — по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 1000 респондентов из городов-миллионников, по 500 респондентов из городов-полумиллионников.