Жители Челябинска назвали желаемый размер МРОТ — 53,9 тыс. рублей

Место проведения опроса: города России с численностью населения от 500 тыс. человек. Населенных пунктов: 37. Время проведения: 12 мая 2025 года. Исследуемая совокупность: экономически активное население городов России с численностью населения от 500 тыс. человек старше 18 лет. Размер выборки: 27500 респондентов — по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 1000 респондентов из городов-миллионников, по 500 респондентов из городов-полумиллионников.