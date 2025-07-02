Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Актер Максим Матвеев рассказал о проблемах в звездной семье

Российский актер Максим Матвеев, который является мужем заслуженной артистки Елизаветы Боярской, поделился откровениями своей семейной жизни.

Российский актер Максим Матвеев, который является мужем заслуженной артистки Елизаветы Боярской, поделился откровениями своей семейной жизни.

В первую очередь 42-летний актер признался, что испытывает трудности в роли отца. Часто он не знает, как правильно себя вести с детьми (у Матвеева и Боярской два сына — Андрей и Григорий).

«Я в растерянности, перманентной и прекрасной», — заявил он в шоу «Света вокруг света».

Данное чувство он назвал «странным и тяжелым», так как с одной стороны ребенку нужно давать свободу самовыражения, а с другой — необходимо найти баланс, а это сделать достаточно сложно.

Также тревогу у актера вызывают современные технологии. Матвеев обеспокоен влиянием гаджетов на детское сознание, так как дети «видят все, что хотят», а контролировать это не получается.

Что касается будущего своих детей, то Матвеев не станет препятствовать, если Григорий и Андрей решат выбрать актерскую карьеру.

Отметим, что Матвеев получил наибольшую известность благодаря ролям в фильмах «Стиляги», «Анна Каренина. История Вронского», «Троицкий», «Триггер» и «Спойлер».

Ранее сообщалось, что Матвеев пришел на премьеру без Боярской — рядом с ним была другая известная актриса.