Актер Максим Матвеев рассказал о проблемах в звездной семье

Российский актер Максим Матвеев, который является мужем заслуженной артистки Елизаветы Боярской, поделился откровениями своей семейной жизни.
В первую очередь 42-летний актер признался, что испытывает трудности в роли отца. Часто он не знает, как правильно себя вести с детьми (у Матвеева и Боярской два сына — Андрей и Григорий).
«Я в растерянности, перманентной и прекрасной», — заявил он в шоу «Света вокруг света».
Данное чувство он назвал «странным и тяжелым», так как с одной стороны ребенку нужно давать свободу самовыражения, а с другой — необходимо найти баланс, а это сделать достаточно сложно.
Также тревогу у актера вызывают современные технологии. Матвеев обеспокоен влиянием гаджетов на детское сознание, так как дети «видят все, что хотят», а контролировать это не получается.
Что касается будущего своих детей, то Матвеев не станет препятствовать, если Григорий и Андрей решат выбрать актерскую карьеру.
Отметим, что Матвеев получил наибольшую известность благодаря ролям в фильмах «Стиляги», «Анна Каренина. История Вронского», «Троицкий», «Триггер» и «Спойлер».
Ранее сообщалось, что Матвеев пришел на премьеру без Боярской — рядом с ним была другая известная актриса.